Accidentes de tránsito dejan 16 personas heridas en la ruta Interamericana y Quiché

Los cuerpos de socorro informaron que al menos 16 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito este jueves 10 de septiembre en la ruta Interamericana y en Santa Cruz del Quiché.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que nueve personas resultaron heridas en la colisión entre un microbús y un automóvil en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar y luego trasladados a distintos centros asistenciales.

Ambos vehículos quedaron con daños severos por la fuerza de la colisión. Según Provial, el carril derecho hacia occidente está obstruido en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Los Bomberos Voluntarios dieron detalles de un accidente en la calzada Centenario, en el ingreso a Santa Cruz del Quiché.

En el lugar chocaron un microbús y un picop. Por el impacto, ambos vehículos quedaron volcados en la carretera.

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Siete personas sufrieron golpes y laceraciones, por lo que fueron trasladadas a un hospital local.

Accidente en Santa Cruz del Quiché

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