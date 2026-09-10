Accidentes de tránsito dejan 16 personas heridas en la ruta Interamericana y Quiché

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Accidentes de tránsito dejan 16 personas heridas en la ruta Interamericana y Quiché

Al menos 16 personas resultaron heridas en percances viales en la ruta Interamericana y en Santa Cruz del Quiché.

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ACCIDENTE EN EL KM 80 DE LA INTERAMERICANA

Microbús accidentado en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los cuerpos de socorro informaron que al menos 16 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito este jueves 10 de septiembre en la ruta Interamericana y en Santa Cruz del Quiché.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que nueve personas resultaron heridas en la colisión entre un microbús y un automóvil en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana.

Los heridos fueron estabilizados en el lugar y luego trasladados a distintos centros asistenciales.

Ambos vehículos quedaron con daños severos por la fuerza de la colisión. Según Provial, el carril derecho hacia occidente está obstruido en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

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Los Bomberos Voluntarios dieron detalles de un accidente en la calzada Centenario, en el ingreso a Santa Cruz del Quiché.

En el lugar chocaron un microbús y un picop. Por el impacto, ambos vehículos quedaron volcados en la carretera.

Para leer más: Fallece reconocido músico en un accidente de tránsito y la familia busca esclarecer causas del incidente

Siete personas sufrieron golpes y laceraciones, por lo que fueron trasladadas a un hospital local.

Accidente en Santa Cruz del Quiché

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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