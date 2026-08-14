Al menos 60 estudiantes sufren golpe de calor en una escuela de La Brigada, zona 7 de Mixco    

Al menos 60 estudiantes, de entre 6 y 12 años, presentaron signos y síntomas de golpe de calor en una escuela ubicada en la 9a. avenida y 1a. calle, zona 7 de Mixco, La Brigada, informaron este viernes 14 de agosto los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas indicaron que recibieron llamadas que alertaban sobre alumnos desmayados en el establecimiento.

Bomberos de varias compañías acudieron al lugar, donde técnicos en urgencias médicas brindaron primeros auxilios a 60 estudiantes que presentaban signos y síntomas de golpe de calor, dijo Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios.

Los estudiantes fueron atendidos en el establecimiento y un oficial de los Bomberos Voluntarios dio recomendaciones a los docentes, según la información proporcionada por la institución.

Medios locales informaron que los estudiantes se desmayaron mientras participaban en una clase de educación física y señalaron como posibles causas la falta de hidratación o un esfuerzo físico excesivo.

Sin embargo, los Bomberos Voluntarios no precisaron en la información proporcionada las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni establecieron las causas del golpe de calor.

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