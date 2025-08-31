Asesinan a tres hombres en ataque perpetrado frente a una tienda en la cabecera de Chimaltenango

Tres hombres murieron baleados la noche de este domingo 31 de agosto frente a una tienda en la aldea El Durazno, cabecera de Chimaltenango, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El ataque fue perpetrado por desconocidos que escaparon por los callejones del sector, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales de Santa Isabel, quienes acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-149 y RD-11.

Una de las víctimas quedó tendida sobre una motocicleta. Al llegar, los socorristas evaluaron a los heridos y constataron que ya no tenían signos vitales. De inmediato notificaron a las autoridades correspondientes.

Hasta ahora, las víctimas no han sido identificadas.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables.

