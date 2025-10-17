Así fue el rescate de la familia atrapada en un vehículo aplastado por árbol en Chimaltenango

Una mujer y dos adolescentes fueron rescatados por socorristas este viernes 17 de octubre, luego de quedar atrapadas en su vehículo aplastado por un árbol de gran tamaño, a causa de las fuertes lluvias y vientos que azotaron varias regiones del país.

El hecho ocurrió en el kilómetro 56.3 de la ruta que conduce al balneario Los Aposentos, en Chimaltenango. Según informaron los cuerpos de socorro, el árbol cedió por la saturación del suelo y cayó directamente sobre el vehículo en el que se desplazaba la familia.

A pesar de los daños severos en la estructura del vehículo, los rescatistas lograron extraer con vida a las tres ocupantes. “Presentaban lesiones menores y una crisis nerviosa, pero no hubo necesidad de trasladarlos a un centro asistencial”, indicaron los Bomberos Voluntarios.

El incidente provocó también el cierre temporal de la vía, lo que dificultó la circulación vehicular durante varias horas. Personal de la municipalidad colaboró en la remoción del árbol y en la habilitación del paso, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

La pronta acción de los socorristas evitó una tragedia mayor. Las autoridades recomiendan precaución al conducir, especialmente en áreas con árboles de gran tamaño y suelos inestables.

Otros hechos

En el kilómetro 14 de la ruta a San Miguel Petapa, entre Villa Hermosa y el bulevar El Frutal, se reportó un derrumbe que afectó a dos personas que se desplazaban en motocicleta y a un vehículo liviano.

Alison Campos, vocera de la Municipalidad de San Miguel Petapa, informó que la situación complica la habilitación de carriles reversibles. Las rutas alternas conducen desde Villa Hermosa hacia la calle Real o la colonia El Paraíso.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación Villa Hermosa brindaron atención prehospitalaria a los afectados, quienes presentaban heridas leves.

En otro punto, trabajadores que realizaban limpieza por un árbol caído en la ruta a San José Pinula fueron sorprendidos por la caída de otro árbol, lo que obligó a suspender el tránsito en el sector.

Mientras tanto, en la aldea Concepción Pinula, San José Pinula, un adolescente de 15 años quedó atrapado dentro de su vivienda. Fue rescatado por Bomberos Voluntarios de la 127 Compañía, con apoyo de vecinos. Técnicos en Urgencias Médicas lo estabilizaron y trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.

En Totonicapán, un derrumbe en el kilómetro 192 afectó el paso hacia la aldea Casa Blanca, Santa María Chiquimula. En Quiché, otro deslizamiento bloqueó la carretera hacia San Bartolomé Jocotenango, según reportó el Sistema Conred.

Sololá también resultó afectado. Un derrumbe bloqueó el paso entre Chacayá y Santa Cruz La Laguna. En El Palmar, Quetzaltenango, se registraron grandes correntadas.

El acceso a las aldeas Parras y Sombrerito, en San José Pinula, fue interrumpido por deslaves con piedras y troncos. Además, la vía entre Panajachel y Sololá quedó completamente cerrada por otro derrumbe que dañó a un vehículo.

Finalmente, se reportó el bloqueo del paso entre San Andrés Semetabaj y Panajachel por la caída de rocas. Un vehículo fue afectado, aunque no se registraron víctimas.

