Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa frente a su vivienda

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa fue atacado a balazos la noche de este lunes 9 de febrero, cuando intentaba ingresar a su residencia en el sector 8 de Villa Hermosa, zona limítrofe entre ese municipio y Villa Nueva, según la Policía Nacional Civil (PNC).

Según información preliminar contenida en el parte policial, el funcionario fue identificado como Antonio Andrés Martínez Dardón, de aproximadamente 34 años. Al momento del ataque, se conducía en un vehículo tipo picop junto a su esposa, quien dijo que su cónyuge es el director de la PMT de dicho municipio.

La víctima fue trasladada por los Bomberos Municipales Departamentales hacia el Hospital Nacional de Villa Nueva, en estado delicado. El diagnóstico médico está pendiente, según se indicó.

De acuerdo con el informe, la PNC fue alertada por la esposa del herido, quien informó que dos hombres en motocicleta dispararon contra el vehículo del funcionario al menos ocho veces. El ataque habría sido directo, según la investigación preliminar.

En la escena se localizaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego, al menos 13 perforaciones en la puerta del copiloto, cuatro en el parabrisas y rastros de sangre en el asiento del piloto. También se encontró una ojiva incrustada en el neumático delantero del lado del conductor.

