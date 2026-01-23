Atacan a pareja de adultos mayores en su vehículo en la Calzada Roosevelt; tránsito colapsa hacia el occidente

Una pareja de adultos mayores sobrevivió a un ataque armado este viernes 23 de enero cuando transitaba en su vehículo sobre la Calzada Roosevelt y 11 avenida, zona 7 capitalina. Motoristas armados intentaron asaltarlos y dispararon contra el automóvil, sin lograr herir a las víctimas.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, las dos personas resultaron ilesas y recibieron atención en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon entre el tránsito.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del asalto y cómo los delincuentes huyeron tras disparar.

Tránsito colapsado por cierre de carriles

El ataque se registró minutos antes del inicio de la hora pico, lo que agravó la ya habitual carga vehicular sobre esa ruta, una de las principales salidas de la capital hacia el occidente.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que dos carriles quedaron cerrados tras el ataque, lo que generó un congestionamiento que se extendió hasta el trébol de Vistahermosa.

Añadió que el Ministerio Público se dirigía al lugar para procesar la escena, lo cual implicaba más demoras en el tránsito.

Ante esta situación, Montejo pidió comprensión a los automovilistas y sugirió utilizar las siguientes rutas alternas:

Calzada San Juan , para quienes se dirigen a Mixco.

, para quienes se dirigen a Mixco. Puente El Trébol hacia calzada Aguilar Batres , como ruta hacia San Cristóbal.

, como ruta hacia San Cristóbal. Avenida Bolívar, en dirección al centro de la ciudad.

Además, exhortó a los conductores a no invadir los cruces viales y a mantenerse atentos a nuevas indicaciones de las autoridades de tránsito.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el ataque. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes en el lugar, mientras continúan los operativos en el sector.

Momento en que atacan a pareja de adultos mayores en el tráfico de la calzada Roosevelt pic.twitter.com/eeEJ39fB75 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) January 23, 2026

Actualización: El incidente armado se registró sobre la Calzada Roosevelt y 11 avenida zona 7 capitalina. Elementos del casco negro brindaron asistencia a dos personas las cuales resultaron ilesas de este incidente. #CVBalServicio pic.twitter.com/ZpQwOQdGXv — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 23, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

