Sucesos
Ataque armado contra conductor genera cierres viales y complica el tránsito en el puente Naranjo
Un ataque armado contra un conductor provocó cierres viales y severas complicaciones en el tránsito en el sector del puente Naranjo, una ruta clave entre Mixco y la Ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales trasladan a un hombre herido tras un ataque armado en el puente Naranjo, hecho que provocó cierres viales y complicó el tránsito entre Mixco y la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: CBM)
Un ataque armado contra el conductor de un vehículo particular complicó el tránsito la mañana este viernes 17 de abril en el sector del puente Naranjo, una de las principales conexiones entre Mixco y la Ciudad de Guatemala, informaron las autoridades.
De acuerdo con los Bomberos Municipales, un hombre de 51 años resultó herido por proyectil de arma de fuego y recibió asistencia prehospitalaria en el lugar. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial.
Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área, mientras se coordinaba con el Ministerio Público (MP) el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes. Hasta el momento la víctima no había sido identificada.
El hecho provocó serias complicaciones en la movilidad vehicular. Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el ataque afecta la conexión desde Condado Naranjo hacia el Periférico, lo que obligó a implementar cierres viales en el área.
Como consecuencia, se generaron largas filas de vehículos, en especial en los carriles que conducen de Mixco hacia la capital, una ruta que diariamente es utilizada por miles de conductores. Autoridades de tránsito recomendaron precaución y buscar rutas alternas para evitar mayores retrasos.
El congestionamiento se extendió a vías aledañas, mientras agentes de tránsito regulaban el paso y se mantenían los cierres para facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.
🚨ATAQUE ARMADO🚨— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 17, 2026
Se registró en el sector del Puente Naranjo, Elementos de Bomberos Municipales brindaron asistencia prehospitalaria a un hombre de 51 años, quien presentaba heridas de proyectil de arma de fuego. fue trasladado hacia un centro asistencial. pic.twitter.com/OSCdBGHkmP
Ataque armado contra conductor de vehículo particular.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 17, 2026
📍 Puente El Naranjo, Mixco.
Afecta conexión vehicular de Condado Naranjo para Periférico. Herido fue ingresado a centro asistencial, inician cierres viales.#17abr26PMT pic.twitter.com/MplNSEvS3e
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