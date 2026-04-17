Ataque armado contra conductor genera cierres viales y complica el tránsito en el puente Naranjo

Un ataque armado contra el conductor de un vehículo particular complicó el tránsito la mañana este viernes 17 de abril en el sector del puente Naranjo, una de las principales conexiones entre Mixco y la Ciudad de Guatemala, informaron las autoridades.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, un hombre de 51 años resultó herido por proyectil de arma de fuego y recibió asistencia prehospitalaria en el lugar. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área, mientras se coordinaba con el Ministerio Público (MP) el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes. Hasta el momento la víctima no había sido identificada.

El hecho provocó serias complicaciones en la movilidad vehicular. Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el ataque afecta la conexión desde Condado Naranjo hacia el Periférico, lo que obligó a implementar cierres viales en el área.

Como consecuencia, se generaron largas filas de vehículos, en especial en los carriles que conducen de Mixco hacia la capital, una ruta que diariamente es utilizada por miles de conductores. Autoridades de tránsito recomendaron precaución y buscar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

El congestionamiento se extendió a vías aledañas, mientras agentes de tránsito regulaban el paso y se mantenían los cierres para facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

🚨ATAQUE ARMADO🚨

Se registró en el sector del Puente Naranjo, Elementos de Bomberos Municipales brindaron asistencia prehospitalaria a un hombre de 51 años, quien presentaba heridas de proyectil de arma de fuego. fue trasladado hacia un centro asistencial. pic.twitter.com/OSCdBGHkmP — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 17, 2026

Ataque armado contra conductor de vehículo particular.



📍 Puente El Naranjo, Mixco.



Afecta conexión vehicular de Condado Naranjo para Periférico. Herido fue ingresado a centro asistencial, inician cierres viales.#17abr26PMT pic.twitter.com/MplNSEvS3e — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 17, 2026

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