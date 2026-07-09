Ataque armado contra familia deja dos mujeres muertas y dos heridos en Retalhuleu

Un ataque armado contra una familia que atendía un negocio de venta de comida dejó dos personas muertas y dos heridas este jueves 9 de julio en el cantón Pajosóm, municipio de San Sebastián, Retalhuleu, informaron las autoridades.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron al negocio, descendieron del vehículo y dispararon contra los integrantes de la familia. Después huyeron del lugar.

El hecho ocurrió a pocos metros del Centro de Salud y de un establecimiento educativo, lo que causó alarma entre vecinos y comerciantes del sector.

Emiliano Rabanales, socorrista de los Bomberos Voluntarios, informó que al llegar encontraron a una adolescente sin signos vitales y atendieron a los demás integrantes de la familia que presentaban heridas de bala.

"Fuimos alertados y acudimos al lugar. Encontramos a una menor de 17 años ya fallecida; trasladamos a un menor de edad con un impacto de bala en la pierna, a un hombre con heridas de bala en las extremidades inferiores y a la madre de familia con un impacto en el tórax", expresó Rabanales.

La mujer fue identificada como Ericka Zacarías, de 38 años, quien murió poco después de ingresar al Hospital Nacional de Retalhuleu debido a la gravedad de las heridas. En el lugar del ataque falleció su hija, Angely Cristina Reyes Zacarías, de 17 años.

Los heridos fueron identificados como Israel Reyes, de 37 años, quien sufrió heridas de bala en las extremidades inferiores, y el hijo menor de la familia, de 12 años, quien fue trasladado con una herida de bala en una pierna.

Agentes de la PNC acordonaron la escena para resguardar las evidencias, mientras fiscales del Ministerio Público efectuaron el procesamiento del lugar y recabaron indicios que contribuirán a la investigación.

De manera preliminar, la PNC informó que los atacantes llegaron en motocicleta, dispararon contra la familia y escaparon inmediatamente después del ataque.

Las autoridades no han establecido el móvil del hecho ni reportaban capturas. La investigación continúa para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

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