Ataque armado en el bulevar Austriaco deja un motorista muerto y afecta el tránsito en la zona 16

Un motorista murió este jueves 26 de febrero tras ser atacado a balazos en el bulevar Austriaco, zona 16, hecho que obligará a cierres vehiculares y afectará el tránsito en el sector debido a las diligencias del Ministerio Público (MP).

La víctima se desplazaba en motocicleta cuando fue atacada a balazos, según informaron los Bomberos Municipales.

El hecho se registró en la 34 calle del referido bulevar. Paramédicos que acudieron al lugar localizaron el cuerpo de un hombre de unos 18 años. Tras la evaluación primaria confirmaron que no tenía signos vitales, a causa de heridas de bala en el rostro y el tórax.

Las autoridades aseguraron la escena y quedaron a cargo de la investigación.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. No se ha establecido si se trató de un intento de robo, un asalto o un ataque directo. La víctima no ha sido identificada.

Debido a las diligencias del Ministerio Público (MP), se prevén complicaciones en el tránsito en el sector por el cierre de calles, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.