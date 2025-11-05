Ataque armado en la calzada Roosevelt colapsa el tránsito hacia Mixco y afecta zonas 7, 9 y 10

Un ataque armado registrado este miércoles 5 de noviembre en la calzada Roosevelt y 33 avenida de la zona 7 dejó a un conductor herido y provocó el cierre de carriles, lo que derivó en complicaciones severas para quienes se desplazaban de la ciudad hacia Mixco.

El Ministerio Público (MP) ordenó el cierre parcial de la vía para recabar indicios, mientras la Policía Nacional Civil inició las diligencias de investigación en el área. El piloto del vehículo baleado fue trasladado a un centro asistencial, según informaron socorristas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, explicó que el congestionamiento generado alcanza varias zonas de la ciudad, incluyendo el bulevar Los Próceres, avenida Reforma, avenida de las Américas, 6 avenida de la zona 9, calle Montúfar y las conexiones hacia calzada Roosevelt, calzada San Juan, avenida Bolívar y avenida Petapa.

Montejo estimó que la movilidad podría empezar a normalizarse después de las 17 horas, aunque advirtió que la hora pico podría extender los tiempos de traslado hacia Mixco.

#IncidenteArmado @bomberosmuni estabilizan al hombre de 36 años que sufrió heridas causada por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. En el lugar se presenta la @PNCdeGuatemala para los trámites correspondientes. pic.twitter.com/gMM2abcZpc — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 5, 2025

