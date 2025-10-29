Sucesos
Ataque armado en la ruta al Atlántico provoca accidente de camión; una persona muere baleada
Camión que transportaba frutas y verduras volcó tras ser emboscado; autoridades investigan si fue un asalto o un ataque directo.
Bomberos Municipales Departamentales inspeccionan el camión volcado tras el ataque en la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: CBMD)
Un confuso incidente ocurrido en el kilómetro 39 de la ruta al Atlántico, Sanarate, El Progreso, dejó como saldo una persona muerta y tres heridas, informaron este miércoles 29 de octubre socorristas.
Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz y Sanarate, al llegar al lugar localizaron un camión volcado que transportaba frutas y verduras.
En el vehículo fueron atendidas tres personas con lesiones en distintas partes del cuerpo, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.
Dentro del camión fue hallado el cadáver de una persona, que presentaba heridas provocadas por arma de fuego. Las autoridades presumen que el vehículo fue emboscado por desconocidos y que, como consecuencia de los disparos, el piloto perdió el control y volcó.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, se barajan las hipótesis de un intento de asalto o un ataque directo. Será el Ministerio Público (MP) el encargado de profundizar en la investigación.
🚨Incidente armado 🚨— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 30, 2025
Confuso incidente se produce a la altura del kilómetro 39 de la ruta al Atlántico donde se reportó un accidente de tránsito, a la llegada del personal de las estaciones de @ASONBOMDGT de San Antonio La Paz y Sanarate a bordo de las unidades AD-127, RD-115,… pic.twitter.com/gW4TCWFJjA