Ataque armado en la ruta al Atlántico provoca accidente de camión; una persona muere baleada

Un confuso incidente ocurrido en el kilómetro 39 de la ruta al Atlántico, Sanarate, El Progreso, dejó como saldo una persona muerta y tres heridas, informaron este miércoles 29 de octubre socorristas.

Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz y Sanarate, al llegar al lugar localizaron un camión volcado que transportaba frutas y verduras.

En el vehículo fueron atendidas tres personas con lesiones en distintas partes del cuerpo, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

Dentro del camión fue hallado el cadáver de una persona, que presentaba heridas provocadas por arma de fuego. Las autoridades presumen que el vehículo fue emboscado por desconocidos y que, como consecuencia de los disparos, el piloto perdió el control y volcó.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, se barajan las hipótesis de un intento de asalto o un ataque directo. Será el Ministerio Público (MP) el encargado de profundizar en la investigación.

