Ataque armado en Mixco: trabajador de predio muere y dueño sobrevive al refugiarse en camioneta blindada

Un ataque armado ocurrido este jueves 18 de septiembre en un predio de vehículos ubicado en la zona 8 de Mixco dejó como saldo un hombre fallecido y otro ileso, quien logró salvar su vida al refugiarse en una camioneta blindada.

El hecho se registró en la 15 avenida 3-08, bulevar Villa Deportiva, a pocos metros de la entrada principal a la Villa Deportiva de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios.

La víctima fue identificada como Mario Aguirre, de 43 años, trabajador del lugar, quien murió a causa de múltiples impactos de bala.

Según versiones preliminares recabadas en el lugar, hombres armados dispararon directamente contra el personal del taller. Aguirre no logró ponerse a salvo.

En cambio, el propietario del predio, cuya identidad no fue proporcionada por las autoridades, se refugió dentro de una camioneta blindada, la cual recibió varios disparos. Los vidrios del vehículo resultaron dañados, pero el blindaje evitó que los proyectiles lo alcanzaran.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para iniciar las pesquisas. El área fue acordonada mientras se realizaba la inspección del vehículo y se recogían casquillos de bala como parte de la evidencia.

Hasta ahora, ni la PNC ni el Ministerio Público (MP) han dado a conocer posibles móviles del ataque ni líneas de investigación. Tampoco se ha confirmado si el hecho está relacionado con amenazas previas, conflictos personales o extorsiones.

Vecinos del sector, consternados por el hecho, relataron que escucharon múltiples detonaciones y que este tipo de incidentes violentos se ha vuelto frecuente en esa zona. Pidieron a las autoridades reforzar la seguridad y garantizar la protección de quienes trabajan en el área.