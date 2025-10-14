Ataque armado en zona 25 deja dos hombres muertos y causa temor entre vecinos

Un ataque armado registrado este martes 14 de octubre dejó como saldo dos hombres fallecidos en el sector 2, lote 2, manzana 8 de la aldea Las Canoas, zona 25 de la capital.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de las compañías 50 y 85, vecinos del sector alertaron sobre un incidente con arma de fuego, por lo que socorristas acudieron al lugar y localizaron a dos personas con heridas graves.

Una de las víctimas, identificada como Oronato de Jesús Cruz Sique, de 42 años, fue declarada muerta en el sitio. La segunda persona fue trasladada con vida a un hospital, pero falleció minutos después de haber ingresado, debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades no han revelado líneas de investigación ni se ha confirmado si el ataque estaría relacionado con algún hecho delictivo previo.

Testigos indicaron que los responsables del ataque escaparon entre los callejones cercanos y no fueron capturados.

