Ataque contra agentes de la PNC en San Juan Sacatepéquez deja cuatro heridos y capturados

Sucesos

Ataque contra agentes de la PNC en San Juan Sacatepéquez deja cuatro heridos y capturados

Reportan cierres en San Juan Sacatepéquez luego de un ataque armado que dejó heridos y capturados.

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Agentes de la PNC resguardan área donde se registró una balacera en San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la PNC resguardan área donde se registró una balacera en San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un ataque armado registrado la tarde de este 6 de abril en el kilómetro 20 de la ruta a San Juan Sacatepéquez, en el cantón Las Limas, derivó en un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual provocó el cierre del paso y complicaciones en la movilidad vehicular en el sector.

La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de tres presuntos responsables y confirmó policías heridos durante el enfrentamiento.

Según información oficial de la PNC, tres presuntos responsables del ataque armado contra tripulantes de una unidad policial fueron capturados tras enfrentarse a los agentes. Los detenidos resultaron heridos durante el intercambio de disparos y fueron trasladados a un centro asistencial. A estos se les incautó un fusil de asalto.

La PNC también informó que un oficial y un agente resultaron heridos durante el enfrentamiento, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial.

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El incidente ocurrió entre los kilómetros 19.5 y 20.5, en ruta a San Juan Sacatepéquez, donde se reportó un enfrentamiento armado que provocó el bloqueo total de la vía. La situación afecta la circulación en la calzada San Juan con dirección hacia occidente, donde se registra congestionamiento vehicular.

Autoridades de Tránsito de Mixco indicó que la circulación se tornó lenta en ese sector debido al ataque armado, lo cual impacta la movilidad hacia el occidente del país.

Bomberos Voluntarios reportaron que recibieron llamadas de emergencia por personas heridas con arma de fuego. Indicaron que unidades de varias compañías fueron destacadas al lugar, donde brindaron atención prehospitalaria a cinco personas. Cuatro presentaban heridas de bala y una más habría sido atropellada, por lo que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Bomberos Voluntarios informaron que atendieron a cinco personas heridas, cuatro con impactos de bala y una atropellada, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. (Video: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

En redes sociales circulan videos en los que se observa a varias personas corriendo tras escuchar múltiples detonaciones. Usuarios señalan que el enfrentamiento se prolongó durante varios minutos, lo cual generó temor entre vecinos del área.

Debido al cierre, el transporte colectivo utiliza rutas alternas, entre ellas:

  • Vía Ciudad Quetzal hacia San Raymundo
  • Ruta de Ciudad Quetzal por Lo de Mejía y El Aguacate para ingresar a San Pedro Sacatepéquez

Las autoridades mantienen presencia en el área y el hecho continúa en desarrollo.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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