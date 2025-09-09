Autobús extraurbano se estrella contra puente en ruta hacia Siquinalá; hay varios heridos

Un autobús de la empresa Pamaxan, que cubría la ruta entre Escuintla y Siquinalá, colisionó este lunes 9 de septiembre en el kilómetro 65 de la ruta al Suroccidente contra las bases de un puente gemelo, en un hecho que dejó varios pasajeros heridos.

Según versiones preliminares, el accidente pudo haber sido causado por el exceso de velocidad combinado con la intensa lluvia que afecta la zona.

La unidad estuvo a punto de caer al río que atraviesa el sector, lo que generó alarma entre los ocupantes y testigos del hecho.

Aunque no se ha determinado la cantidad exacta de pasajeros, se estima que en este tipo de transporte viajan entre 50 y 60 personas. Tampoco se ha confirmado si entre los heridos se encuentran el piloto o el ayudante.

Cuerpos de socorro de distintas estaciones acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los heridos a centros asistenciales cercanos. Hasta el momento, los bomberos no han oficializado la cifra total de víctimas.

La Policía Nacional Civil regula el tránsito vehicular, que se encuentra afectado debido a las maniobras para remover el autobús siniestrado.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas circular con precaución por el sector, debido a las condiciones climáticas y al congestionamiento en la vía.

