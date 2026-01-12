Autobús y camión chocan en ruta al Pacífico; hay seis heridos y caos vehicular en el área

Un choque entre un autobús de transporte colectivo y un camión, ocurrido este lunes 12 de enero en el kilómetro 135 de la ruta al Pacífico, en Mazatenango, Suchitepéquez, dejó al menos seis personas heridas, según informaron cuerpos de socorro.

El percance involucró un autobús de transporte colectivo y un camión. Según reportes preliminares, ambos vehículos colisionaron por causas que aún no han sido determinadas.

Al lugar acudieron Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de San Antonio, Chicacao y Santa Bárbara, quienes brindaron atención prehospitalaria a las víctimas.

Las personas con heridas de mayor gravedad fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango, mientras que otras con lesiones menores y crisis nerviosa fueron atendidas en el sitio.

Las autoridades de tránsito acordonaron el área para facilitar la labor de socorro y regular el paso vehicular, ya que el incidente generó congestión en ambos sentidos de la vía.

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud actualizado de las personas trasladadas ni sobre posibles causas del accidente. Se espera que las investigaciones determinen las circunstancias del hecho.