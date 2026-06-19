Balacera en cementerio: Ataque armado en La Verbena deja un muerto y un adolescente herido

Un hombre murió y un adolescente de 13 años resultó herido durante un ataque armado ocurrido este viernes 19 de junio en el cementerio La Verbena, ubicado en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, informaron los Bomberos Municipales.

El incidente fue reportado a través de múltiples llamadas efectuadas por vecinos del sector a la línea de emergencia 123, quienes alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego en el área.

Tras recibir los avisos, unidades de emergencia fueron movilizadas hacia la 11 avenida y 14 calle de la colonia La Verbena. Al llegar al lugar, paramédicos localizaron a dos personas con heridas causadas por proyectil de arma de fuego dentro del cementerio.

La primera víctima fue un adolescente de 13 años, quien presentaba una herida en el cuello. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada.

En el mismo lugar fue localizado Mario Rodolfo Solórzano Escobar, de 33 años. Durante la evaluación primaria, los paramédicos determinaron que presentaba una herida causada por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Debido a la gravedad de la lesión, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de ser evaluado, por lo que falleció en el lugar.

El hecho generó la movilización de cuerpos de socorro y de las autoridades correspondientes, que acordonaron la escena para resguardar posibles indicios relacionados con el ataque.

Las diligencias de investigación quedaron a cargo de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho armado y determinar las causas que lo originaron.

Se desconocen si las víctimas participan de algún sepelio o si solo estaba de visita en el camposanto.

#IncidenteArmado 11 Avenida y 14 Calle, Colonia La Verbena, zona 7, Vecinos del sector alertaron a través de la línea de emergencia 123 sobre varias detonaciones de arma de fuego. #SiempreEstamos pic.twitter.com/YmMOyP1M3A — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 19, 2026

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