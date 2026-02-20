Sucesos
Balacera en la Roosevelt detiene el tránsito y afecta arterias de alto flujo vehicular en la capital
Un ataque armado en la calzada Roosevelt provocó un colapso vial y obligó a cerrar carriles clave en varias zonas de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios brindan primeros auxilios a una persona herida por arma de fuego tras un intento de robo en la calzada Roosevelt, zona 7. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @PMTMuniGuate)
Un ataque armado registrado este viernes 20 de febrero en la calzada Roosevelt y 9ª avenida, zona 7 de la ciudad de Guatemala, provocó un colapso vehicular en múltiples sectores y obligó a implementar cierres viales estratégicos, informaron fuentes oficiales.
La víctima, una persona herida por proyectil de arma de fuego, fue atendida por Bomberos Voluntarios y trasladada a un centro asistencial. El incidente ocurrió en el carril izquierdo, en sentido hacia Mixco, y dejó evidencias balísticas junto al arriate central.
Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el ataque se produjo durante un intento de robo de vehículo.
Debido a la intervención de las autoridades en la escena, la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito bloquearon parcialmente los carriles izquierdo y central en el sector, lo que ocasionó afectaciones prolongadas en el bulevar Los Próceres, la avenida Reforma, el bulevar Liberación, la calle Montúfar, la avenida Petapa, la calzada Aguilar Batres y la avenida Bolívar.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que el congestionamiento abarcó zonas 3, 7, 8, 9, 10, 13 y 14, debido a la reducción de carriles y desvíos temporales implementados mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para la investigación correspondiente.
Las autoridades instaron a los conductores a utilizar vías alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante la posibilidad de cierres más amplios durante el procesamiento de la escena.
Se detuvo el tránsito de zona 3, 7, 8, 9, 10, 13 y 14.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 20, 2026
🔴 Ataque armado en calzada Roosevelt 9 avenida zona 7.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/W1bI3Q0UOg
