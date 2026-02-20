Balacera en la Roosevelt detiene el tránsito y afecta arterias de alto flujo vehicular en la capital

Un ataque armado registrado este viernes 20 de febrero en la calzada Roosevelt y 9ª avenida, zona 7 de la ciudad de Guatemala, provocó un colapso vehicular en múltiples sectores y obligó a implementar cierres viales estratégicos, informaron fuentes oficiales.

La víctima, una persona herida por proyectil de arma de fuego, fue atendida por Bomberos Voluntarios y trasladada a un centro asistencial. El incidente ocurrió en el carril izquierdo, en sentido hacia Mixco, y dejó evidencias balísticas junto al arriate central.

Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el ataque se produjo durante un intento de robo de vehículo.

Debido a la intervención de las autoridades en la escena, la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito bloquearon parcialmente los carriles izquierdo y central en el sector, lo que ocasionó afectaciones prolongadas en el bulevar Los Próceres, la avenida Reforma, el bulevar Liberación, la calle Montúfar, la avenida Petapa, la calzada Aguilar Batres y la avenida Bolívar.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que el congestionamiento abarcó zonas 3, 7, 8, 9, 10, 13 y 14, debido a la reducción de carriles y desvíos temporales implementados mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Las autoridades instaron a los conductores a utilizar vías alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante la posibilidad de cierres más amplios durante el procesamiento de la escena.

