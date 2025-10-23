Balacera en zona turística de Antigua Guatemala genera pánico y fuerte despliegue policial

Una balacera registrada este jueves 23 de octubre en un restaurante del parque central de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, generó momentos de pánico entre visitantes y comensales, y activó un amplio despliegue policial en una de las zonas más frecuentadas por turistas nacionales y extranjeros.

El incidente ocurrió en un bar ubicado sobre la 4.ª avenida norte, frente a la Municipalidad y a una de las oficinas de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad Colonial, según medios locales.

Edwin de León, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que no hubo personas heridas ni fallecidas, pero que varios clientes presentaron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar.

De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados dispararon desde un vehículo frente al comercio, dejando casquillos regados sobre la calle.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para facilitar las diligencias de recolección de evidencias que encabezó el Ministerio Público (MP), lo que complicó el tránsito en el centro histórico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles hipótesis o responsables del ataque.

En redes sociales, usuarios exigieron mayor presencia de seguridad, al señalar que hechos de este tipo afectan la imagen de Antigua Guatemala como destino turístico.