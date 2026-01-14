Bombera cae en barranco mientras intentaba detener avance de incendio forestal hacia viviendas en El Granizo 2

Una bombera municipal de tercera clase resultó herida este miércoles 14 de enero al caer a un barranco mientras combatía un incendio forestal en la colonia El Granizo 2, zona 7 capitalina. La emergencia, que ya supera las siete horas de duración, continúa activa y amenaza varias viviendas ubicadas sobre la 31 avenida, entre las 40 y 46 calles.

Según informaron los Bomberos Municipales, el rescate de su compañera, quien cayó a causa de lo inestable del terreno, tomó más de tres horas. La socorrista fue trasladada a un centro asistencial con heridas ocasionadas por la caída.

Juan Gutiérrez, director de Comunicación de esa institución, explicó que el incidente ocurrió cuando la bombera participaba en labores de contención del fuego. “Son más de siete horas de este incendio. Es un terreno bastante inestable, y un paso en falso o el desbordamiento de desechos provocó el percance”, declaró.

Gutiérrez agregó que el rescate fue exitoso gracias al trabajo conjunto de los socorristas, quienes aplicaron las maniobras establecidas para este tipo de emergencias.

“El enfoque sigue siendo controlar el incendio con herramienta manual y agua para sofocar el 100% de las llamas”, añadió.

Los bomberos continúan en el lugar realizando labores de control para evitar que el fuego avance hacia las viviendas cercanas.