Bomberos reportan el hallazgo de dos personas sin vida en calles de la capital

Los bomberos informaron en las últimas horas sobre la localización de dos hombres fallecidos en la vía pública, en distintas zonas de la capital.

Los Bomberos Municipales reportaron que fueron requeridos para atender una emergencia en la 7a avenida “B” y 24 calle, sector San Gaspar, zona 16, donde localizaron a un hombre de unos 51 años.

En el lugar, técnicos en urgencias médicas evaluaron al hombre y confirmaron que carecía de signos vitales.

Según el reporte, al momento de la evaluación no se observaron señales de violencia ni evidencia de trauma, por lo que los socorristas solicitaron la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), que efectuó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo de socorro también informó que en la 1a avenida y 12 calle, zona 1, fue localizado un hombre de aproximadamente 35 años sin signos vitales.

La PNC resguardó el área debido a que el hombre no fue identificado y se desconocen las causas de su muerte.

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Reportan agente de la PNC herido

Los Bomberos Voluntarios informaron que un agente de la PNC resultó herido de bala cuando se desplazaba por la ruta entre El Porvenir, Villa Canales, y El Carmen, Santa Catarina Pinula.

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