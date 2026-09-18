Bomberos reportan el hallazgo de dos personas sin vida en calles de la capital

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Bomberos reportan el hallazgo de dos personas sin vida en calles de la capital

Dos hombres fueron hallados muertos en la vía pública en distintos puntos de la capital.

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HALLAN CADÁVER DE HOMBRE EN SAN GASPAR, ZONA 16

Un hombre fue localizado sin vida en San Gaspar, zona 16 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los bomberos informaron en las últimas horas sobre la localización de dos hombres fallecidos en la vía pública, en distintas zonas de la capital.

Los Bomberos Municipales reportaron que fueron requeridos para atender una emergencia en la 7a avenida “B” y 24 calle, sector San Gaspar, zona 16, donde localizaron a un hombre de unos 51 años.

En el lugar, técnicos en urgencias médicas evaluaron al hombre y confirmaron que carecía de signos vitales.

Según el reporte, al momento de la evaluación no se observaron señales de violencia ni evidencia de trauma, por lo que los socorristas solicitaron la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), que efectuó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

EN ESTE MOMENTO

A casi dos años de la creación del Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda (Faprivi), Guillermo López, gerente de Vivienda del CHN, informó que ya se han otorgado más de 3 mil créditos hipotecarios para la compra de primera vivienda. (Foto, Prensa Libre: ShitterStock)

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El cuerpo de socorro también informó que en la 1a avenida y 12 calle, zona 1, fue localizado un hombre de aproximadamente 35 años sin signos vitales.

La PNC resguardó el área debido a que el hombre no fue identificado y se desconocen las causas de su muerte.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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