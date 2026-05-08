Inacif identifica los cuatro cadáveres atados y encostalados localizados en San Miguel Dueñas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó la identidad y la causa de muerte de cuatro hombres localizados en una zona boscosa cercana al basurero de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

El 6 de mayo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el hallazgo ocurrió en un camino de terracería hacia la aldea El Rosario, en ese municipio.

Según los bomberos, las víctimas habrían sido asesinadas hace unos ocho días, ya que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición.

Los cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos; además, estaban envueltos en costales.

Los cadáveres fueron descubiertos por personas que frecuentan el camino, alertadas por los olores fétidos producto de la descomposición.

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Identidad y causa de muerte

Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, 39 años, murió por herida producida por arma de fuego

José Dionicio Ramírez Rumines, 32 años, murió por herida producida por arma de fuego

Kevin Alfonso Pacheco Ochoa, 32 años, murió por herida producida por arma de fuego

Ángel Ariel Valencia de León, 32 años, en proceso de necropsia

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