Inacif identifica los cuatro cadáveres atados y encostalados localizados en San Miguel Dueñas

Justicia

Inacif identifica los cuatro cadáveres atados y encostalados localizados en San Miguel Dueñas

Inacif identifica y revela la causa de muerte de cuatro hombres localizados en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

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Autoridades resguardan la escena donde fueron localizados cuatro cadáveres encostalados en una zona boscosa de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Imagen ilustrativa.(Foto Prensa Libre: CBMD)

Autoridades resguardan la escena donde fueron localizados cuatro cadáveres encostalados en una zona boscosa de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Imagen ilustrativa.(Foto Prensa Libre: CBMD)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó la identidad y la causa de muerte de cuatro hombres localizados en una zona boscosa cercana al basurero de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

El 6 de mayo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el hallazgo ocurrió en un camino de terracería hacia la aldea El Rosario, en ese municipio.

Según los bomberos, las víctimas habrían sido asesinadas hace unos ocho días, ya que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición.

Los cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos; además, estaban envueltos en costales.

EN ESTE MOMENTO

AME9733. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/05/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Los cadáveres fueron descubiertos por personas que frecuentan el camino, alertadas por los olores fétidos producto de la descomposición.

Para leer más: Identifican cadáveres hallados en la Ruta al Atlántico, tenían antecedentes y eran presuntos pandilleros

Identidad y causa de muerte

  • Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, 39 años, murió por herida producida por arma de fuego
  • José Dionicio Ramírez Rumines, 32 años, murió por herida producida por arma de fuego
  • Kevin Alfonso Pacheco Ochoa, 32 años, murió por herida producida por arma de fuego
  • Ángel Ariel Valencia de León, 32 años, en proceso de necropsia

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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