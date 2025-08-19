Bomberos reportan personas heridas y un fallecido en cuatro ataques armados en la capital y Mixco

Sucesos

La capital y Mixco han sido escenarios de hechos de violencia en las últimas horas, según el reporte de bomberos.

Un camión recolector de basura fue atacado a balazos en la 13 avenida y 11 calle de la zona 6. (Foto Prensa Libre: Bomberos Muncipales)

Los Bomberos Municipales reportaron que este martes 19 de agosto, en la 13 avenida y 11 calle de la zona 6 de la capital, se registraron varias detonaciones de arma de fuego contra un camión recolector de basura.


Añadieron que los ocupantes del vehículo no han sido localizados y que en la escena quedaron indicios balísticos.

El camión atravesaba una calle cuando fue impactado por varias balas.

En otro hecho, los bomberos informaron que un motorista resultó herido de bala cuando circulaba por la 27 calle y 7a avenida, zona 11.

Los Bomberos Municipales indicaron en su reporte que, en el bulevar El Naranjo y 23 calle, zona 4 de Mixco, un hombre de aproximadamente 30 años fue víctima de un ataque armado en el cual perdió la vida.

El cuerpo quedó en un área verde y, a unos metros, una motocicleta en la que se presume se desplazaba.

También informaron que un hombre de unos 40 años fue atacado a balazos en la 30 avenida “B” y 4a calle, colonia Tikal 1, zona 7. La víctima fue auxiliada por paramédicos y luego trasladada a un hospital.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reporta el hallazgo del cadáver de una persona en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala El Naranjo Violencia en Guatemala Zona 11 Zona 6 Zona 7 
