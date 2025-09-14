Bus arrolla a dos personas que participaban en recorrido de antorchas

Los Bomberos Municipales atendieron a dos personas que fueron arrolladas por un bus mientras participaban en el tradicional recorrido de antorchas para conmemorar la Independencia patria.

El accidente ocurrió en el bulevar Liberación y 15 avenida, zona 13 capitalina.

Las víctimas, en estado delicado, fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Otros incidentes

Por otro lado, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó otro accidente en la zona 5 capitalina. En este caso, un niño de 11 años resultó herido mientras participaba en una caminata para celebrar la Independencia de Guatemala.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales.

Una joven fue atropellada por un vehículo en la 6.ª avenida y 5.ª calle, zona 1 capitalina, mientras realizaba una actividad deportiva relacionada con las fiestas patrias. La víctima fue trasladada en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios.

Este domingo 14 de septiembre también se reportó, en horas de la mañana, que dos personas que participaban en el recorrido de una antorcha resultaron lesionadas al ser impactadas por bolsas de hielo lanzadas por personas desconocidas. Esto ocurrió en San Luis Las Carretas, aldea de Pastores, municipio de Sacatepéquez.

Según Amílcar Montejo, vocero de Emetra de la Municipalidad de Guatemala, con motivo de las fiestas patrias se esperaba la participación de al menos mil 500 grupos de guatemaltecos que llevarían antorchas por la Ciudad de Guatemala, del 12 al 14 de septiembre.

