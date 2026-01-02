Buzaso en Salamá es el primero del 2026; ayudante muere y varios pasajeros resultan heridos

Un bus extraurbano protagonizó un accidente este viernes 2 de enero en la ruta de la Cumbre hacia el centro de Salamá, Baja Verapaz, en jurisdicción de la aldea El Cacao, con saldo preliminar de un fallecido y 24 heridos, confirmaron socorristas y autoridades locales.

El hecho ocurrió cuando la unidad de transporte perdió el control y terminó fuera de la vía, provocando que varios pasajeros resultaran lesionados. De los heridos, cinco fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que el resto recibió primeros auxilios en el lugar.

La víctima mortal fue identificada como el ayudante del bus, cuyo nombre aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Este percance ocurre a pocos días de otro grave accidente de un bus de los Transportes Sinaloa, sucedido el 26 de diciembre de 2025 en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá. En ese incidente, la unidad cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, dejando inicialmente 15 personas fallecidas y 26 heridas, según informes oficiales.

Posteriormente, se confirmó que la cifra de víctimas mortales subió a 16, luego de que un hombre de 61 años falleciera en el hospital por las heridas sufridas en el accidente. Autoridades de transporte han informado que el bus de los Transportes Sinaloaoperaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigente cuando ocurrió el accidente, y que aún se investigan las causas del siniestro.