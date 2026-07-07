Cabezal se queda sin frenos, provoca accidente múltiple y termina incrustado en dos viviendas

Una falla en el sistema de frenos de un cabezal provocó un accidente de tránsito la tarde de este martes 7 de julio en el kilómetro 196.5 de la ruta CA-2, en la aldea El Xab, municipio de El Asintal, Retalhuleu. El percance dejó cuatro personas lesionadas y daños en tres vehículos y dos viviendas.

Cámaras de videovigilancia instaladas en el sector registraron el momento en que el vehículo pesado, que se dirigía de Ciudad Hidalgo a Cobán, perdió el control al descender por el tramo. En las imágenes se observa que el cabezal impactó primero un camión repartidor de bebidas, luego un autobús tipo pullman con destino a la frontera con México y, finalmente, se estrelló contra dos viviendas ubicadas a la orilla de la carretera.

El conductor del cabezal fue identificado como Rafael Mendoza.

Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca y de los Bomberos Municipales Departamentales para atender la emergencia. El piloto del autobús quedó atrapado en la cabina y fue liberado con equipo de rescate. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial.

También recibieron atención prehospitalaria Antonio Rafael Escobar, de 53 años, y Marvin López, de 26, piloto y custodio del camión repartidor de bebidas, respectivamente, además del conductor del cabezal.

Marvin Morales, socorrista de la Cruz Roja Guatemalteca, informó que los pasajeros del autobús fueron evaluados en el lugar y no presentaban lesiones graves.

Las autoridades confirmaron que el accidente no dejó víctimas mortales. Agregaron que las grabaciones de las cámaras de seguridad formarán parte de la investigación para establecer las causas del percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

El hecho ocasionó complicaciones en el tránsito en la ruta CA-2 mientras los cuerpos de socorro y las autoridades efectuaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

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