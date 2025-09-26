Caída mortal en paso a desnivel de la zona 3 complica el tránsito en el sur de la capital

El tránsito en la zona 3 de la capital se vio afectado este viernes 26 de septiembre por la mañana debido a la caída mortal de un hombre desde la parte alta del paso a desnivel ubicado en la 41 calle “A” y 6a. avenida “A”.

Según reportes de los Bomberos Municipales, la víctima, un hombre de aproximadamente 55 años, cayó desde la estructura elevada hacia el carril inferior, donde falleció al instante. Al momento de ser evaluado por los socorristas, ya no contaba con signos vitales.

El hecho obligó al cierre parcial de la vía exclusiva que conecta la avenida Bolívar con el sector del estadio del Trébol, una de las rutas más transitadas de la ciudad.

Autoridades de tránsito informaron que se registraron focos de congestionamiento en la avenida Bolívar y áreas aledañas, los cuales afectaron a automovilistas que se dirigían al centro histórico y otras zonas del sur de la ciudad.

Se recomienda utilizar rutas alternas como la calzada San Juan o el Anillo Periférico, mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.

Las causas de la caída aún se desconocen, pero serán determinadas por las autoridades a cargo del caso.