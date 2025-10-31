Cámara capta momento en que vehículo cruza de carril y choca con tráiler; dos personas mueren

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que un vehículo particular, que se desplazaba a alta velocidad, derrapa y cruza al carril contrario, donde colisiona de frente con un tráiler. El accidente ocurrió en el kilómetro 147 de la ruta CA-2, en jurisdicción de San Antonio Suchitepéquez.

En el percance, ocurrido el pasado jueves, murieron dos hombres, identificados como José Carlos Lux Valiente y Antonio Ericsson Gómez, ocupantes del automóvil.

El video, que circula en redes sociales, muestra cómo el vehículo pierde el control segundos antes del impacto. Tras el choque, se observa la magnitud del daño en ambos automotores.

Socorristas confirmaron la muerte de las víctimas en el lugar. La Policía Nacional Civil acordonó el área y el Ministerio Público inició las diligencias para determinar las causas del hecho.

Las autoridades investigan el caso y no se descarta que el exceso de velocidad haya influido en el desenlace.

