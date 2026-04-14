Sucesos
Cámaras captan el momento en que una patrulla de la PNC colisiona con un vehículo particular en Retalhuleu
Una patrulla de la PNC colisionó con un vehículo particular en la ruta CA-2, en Retalhuleu, hecho que quedó registrado en cámaras de vigilancia.
Una patrulla policial impacta a un vehículo particular durante una maniobra de rebase en la ruta CA-2, en Retalhuleu. (Captura de pantalla)
Una colisión de tránsito entre una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y un vehículo particular fue captada por cámaras de vigilancia en el kilómetro 184 de la ruta CA-2, en el sector Recuerdo Ocosito, Retalhuleu.
En las imágenes se observa el momento en que el vehículo particular cruzaba hacia el estacionamiento de comercios ubicados al otro lado del carril.
En ese instante, la patrulla se aproximaba a excesiva velocidad con la intención de rebasar, sin evitar el impacto.
El incidente no dejó personas heridas. Solo se reportaron daños materiales en ambos vehículos.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles responsabilidades.
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