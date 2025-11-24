Camión cargado con cemento vuelca tras ser impactado por autobús en el libramiento de Chimaltenango

Un bus de los Transportes Santa Rita, que se dirigía de la capital hacia Momostenango, Totonicapán, chocó de frente contra un camión cargado con cemento en un cruce de El Tejar, Chimaltenango, señalado por vecinos y pilotos como una intersección peligrosa.

El impacto provocó que el camión volcara sobre el Libramiento de Chimaltenango. Como consecuencia del accidente, siete personas heridas fueron trasladadas al Hospital Nacional local.

Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar atendieron en el lugar a unas 15 personas más que presentaban crisis nerviosa. Testigos afirmaron que el camión se cruzó inesperadamente, lo que generó la colisión frontal con el autobús.

Según residentes del área, ese cruce ha sido escenario de varios incidentes viales. Pilotos del transporte pesado aseguran que la falta de señalización y la alta velocidad con que circulan algunos vehículos convierten la intersección en un punto de alto riesgo.

