Camión con niños vuelca cuando iban al desfile inaugural de la feria de Lanquín y deja 13 heridos

Un camión en el que viajaban niños que se dirigían al desfile inaugural de la feria de Lanquín volcó en la ruta que comunica una aldea con ese municipio de Alta Verapaz. El accidente dejó al menos 13 personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial.

Los Bomberos Voluntarios informaron que recibieron varias llamadas que alertaban sobre el accidente de tránsito y movilizaron personal para atender a los afectados, entre quienes había menores de edad.

Los socorristas implementaron un sistema de clasificación de pacientes para determinar la gravedad de las lesiones y establecer prioridades para su atención, según los reportes oficiales.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, 13 personas fueron trasladadas al Centro de Atención Permanente (CAP) de Lanquín para recibir asistencia médica.

Otra ambulancia permaneció en el lugar mientras los socorristas continuaban con la evaluación de los demás afectados para determinar si necesitaban ser trasladados a un centro asistencial.

Niños iban al desfile de la feria

La página de Facebook Iglesia Católica Lanquín A. V. informó que varios niños de la aldea Sepajch se dirigían al desfile inaugural de la feria de Lanquín cuando ocurrió el accidente.

La misma fuente indicó que ambulancias del CAP y de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender y trasladar a los niños heridos.

La publicación señaló, de manera preliminar, que se presume que el mal estado de la ruta de Sepajch pudo haber influido en el accidente. Sin embargo, con la información disponible no se ha establecido la causa del vuelco.

La fuente también recomendó a conductores y pobladores transitar con precaución por ese sector.

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