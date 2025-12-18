Camioneta diplomática se empotra en comercio de zona 13 y provoca la muerte de una persona

Una camioneta con placas del Cuerpo Diplomático (CD) se empotró este jueves 18 de diciembre en un comercio de la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina, y del impacto provocó la muerte de una persona que laboraba en el lugar, según informaron fuentes oficiales.

Los Bomberos Municipales indicaron que el accidente ocurrió en la 28 calle y 12 avenida de dicha colonia, donde un vehículo se empotró en una vivienda y atropelló a una persona, quien falleció en el lugar.

La víctima aún no ha sido identificada. En el sitio quedó la camioneta, de modelo reciente, con placas de circulación CD 47BCG. Se presume que podría pertenecer a alguna embajada o consulado acreditado en el país, extremo que aún está por confirmarse.

Los socorristas detallaron que, al llegar al lugar, evaluaron a la persona arrollada, pero ya había fallecido.

#CbmInforma Que una persona queda fallecida tras ser atropellada por un vehículo tras perder el control, esto en la 28 Calle y 12 Avenida Zona 13, @bomberosmuni al evaluar a la persona verifican que ya no contaba con signos vitales. @PNCdeGuatemala @SiempreEstamos pic.twitter.com/JHHww7q7BC — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 18, 2025

