Capturan a alias “el Inconsciente”, señalado de matar a un hombre y herir a otro

Según la PNC, el detenido habría participado en varios hechos armados ocurridos en las zonas 1 y 2 de la capital.

La PNC capturó a Randi “N”, de 19 años, alias el Inconsciente, señalado de dar muerte a un hombre y herir a otro en la zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil capturó este domingo a Randi “N”, de 19 años, alias el Inconsciente, quien minutos antes habría disparado contra un hombre, causándole la muerte, y herido a otro.

La detención ocurrió en la 13 avenida y 1a. calle, zona 1, a unas cuadras de donde se registró el ataque armado.

De acuerdo con la PNC, el capturado pertenece a la mara Salvatrucha y habría disparado contra integrantes de una banda rival. La hipótesis de las autoridades es que el ataque se debió a una pugna de territorio entre estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo.

Edwin Monroy, vocero de la PNC, informó que a alias el Inconsciente se le incautó una pistola marca Taurus, con la que presuntamente habría atacado a los pandilleros del Barrio 18.

Las investigaciones lo señalan como presunto responsable de dos ataques armados adicionales registrados esta semana en la misma área.

Uno ocurrió en la 14 avenida y 3a. calle, zona 1, a un costado de una gasolinera, donde un supuesto pandillero murió. El otro se registró en la 1a. calle y 11 avenida, zona 2, donde un hombre falleció y otro resultó herido.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso penal.

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

