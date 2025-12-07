Sucesos
Capturan a alias “el Inconsciente”, señalado de matar a un hombre y herir a otro
Según la PNC, el detenido habría participado en varios hechos armados ocurridos en las zonas 1 y 2 de la capital.
La PNC capturó a Randi “N”, de 19 años, alias el Inconsciente, señalado de dar muerte a un hombre y herir a otro en la zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil capturó este domingo a Randi “N”, de 19 años, alias el Inconsciente, quien minutos antes habría disparado contra un hombre, causándole la muerte, y herido a otro.
La detención ocurrió en la 13 avenida y 1a. calle, zona 1, a unas cuadras de donde se registró el ataque armado.
De acuerdo con la PNC, el capturado pertenece a la mara Salvatrucha y habría disparado contra integrantes de una banda rival. La hipótesis de las autoridades es que el ataque se debió a una pugna de territorio entre estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo.
Edwin Monroy, vocero de la PNC, informó que a alias el Inconsciente se le incautó una pistola marca Taurus, con la que presuntamente habría atacado a los pandilleros del Barrio 18.
Las investigaciones lo señalan como presunto responsable de dos ataques armados adicionales registrados esta semana en la misma área.
Uno ocurrió en la 14 avenida y 3a. calle, zona 1, a un costado de una gasolinera, donde un supuesto pandillero murió. El otro se registró en la 1a. calle y 11 avenida, zona 2, donde un hombre falleció y otro resultó herido.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso penal.
El Inspector de Policía Edwin Monroy, Portavoz de la Policía Nacional Civil amplía detalles desde el lugar de la captura del sicario de la terrorista mara salvatrucha capturado por PNC#SeguridadConTransparencia #ProtegerYServir pic.twitter.com/dSUqDyDs95— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 8, 2025