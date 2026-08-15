Capturan a hombre con más de 600 tortugas amenazadas que transportaba en costales y una caja de cartón en Izabal

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Capturan a hombre con más de 600 tortugas amenazadas que transportaba en costales y una caja de cartón en Izabal

La PNC informó que las tortugas verdes, todas en etapa de crecimiento, fueron localizadas durante un operativo en Los Amates, Izabal. El detenido también llevaba tres caparazones de la misma especie.

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Agentes de Diprona localizaron 606 tortugas verdes que eran transportadas entre costales y una caja de cartón en Los Amates, Izabal. La PNC informó que la especie está catalogada como amenazada según la normativa nacional. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Mariano “N”, de 38 años, luego de localizar 606 tortugas verdes (Chelonia mydas) que eran transportadas entre costales y una caja de cartón.

La captura se efectuó en la aldea Mariscos, Los Amates, Izabal, según informó la PNC este sábado 15 de agosto.

De acuerdo con el reporte policial, las tortugas se encontraban en etapa de crecimiento y la especie está catalogada como amenazada según la normativa nacional. Durante el procedimiento también fueron decomisados tres caparazones de la misma especie.

La PNC no detalló en la información divulgada el origen de los ejemplares, hacia dónde eran trasladados ni cuál sería su destino final.

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Otras capturas reportadas por la PNC

En otros operativos, la PNC informó de varias capturas efectuadas en distintos puntos del país. En San Juan La Laguna, Sololá, fue detenido Herminio “N”, de 33 años, quien era requerido por dos juzgados por señalamientos de violación y violación con agravación de la pena. Las órdenes corresponden a agosto del 2015 y marzo del 2017.

En Antigua Guatemala, Sacatepéquez, fue detenido Arodi “N”, de 42 años, requerido por un juzgado por maltrato contra personas menores de edad. En ese municipio también fue capturado Carlos “N”, de 24 años, por robo.

La institución reportó además la captura de Esli “N”, de 47 años, en la zona 4 de Villa Nueva, por tres órdenes relacionadas con casos de extorsión. En La Libertad, Petén, fue detenido Rudy “N”, de 52 años, también requerido por extorsión.

En San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, agentes capturaron a Nelson “N”, de 40 años, por órdenes relacionadas con transporte o traslado ilegal de municiones y portación ilegal de arma de fuego. Mientras que en Panzós, Alta Verapaz, Waldemar “N”, de 64 años, fue entregado a las autoridades por vecinos que lo señalaban de haber disparado contra un hombre y herirlo en el abdomen.

Además, la PNC reportó capturas por otros delitos en Escuintla, Huehuetenango y Jutiapa, así como operativos contra presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha en Barberena, Santa Rosa, y la zona 3 de la capital. En el caso de Barberena, dos hombres fueron detenidos luego de un ataque armado contra el piloto de un mototaxi, quien murió debido a las heridas.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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