Celebración termina en tragedia: menor recibe balazo en la cabeza dentro de su casa

Un niño de 11 años resultó gravemente herido al recibir un disparo accidental en la frente, mientras celebraba su cumpleaños en la aldea El Xab, municipio de El Asintal, Retalhuleu.

Familiares trasladaban al menor en un vehículo particular, cuando fueron auxiliados en el camino por socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca. El niño fue ingresado de emergencia al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde fue intervenido por médicos de turno.

De acuerdo con los primeros reportes, el proyectil impactó en la parte frontal de la cabeza del menor.

El incidente ocurrió dentro de la vivienda y, según la versión de los familiares, el arma se accionó de forma accidental, situación que aún es investigada. Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar para recabar información y determinar cómo el menor tuvo acceso al arma, así como verificar si esta se encontraba registrada legalmente.