Cinco días de angustia terminan con el hallazgo del cuerpo de Mario Recinos en el río Naranjo

Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias, Colomba, Quetzaltenango, informaron este miércoles 1 de octubre sobre la localización del cuerpo de un hombre que había desaparecido durante las lluvias recientes.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde, tras cinco días de intensas labores de búsqueda y rescate en el río Naranjo. Los socorristas, a bordo de la unidad RD-117, se desplazaron al caserío Santa María El Naranjo, municipio de Coatepeque, donde fue encontrado el cadáver en las cercanías de una presa.

La víctima fue identificada como Mario Estuardo Recinos Patzán, de 42 años, originario del municipio de La Reforma, San Marcos.

Según los bomberos, el hombre fue arrastrado primero por la corriente provocada por la lluvia y luego por las aguas del río Naranjo.

Tras el hallazgo, los bomberos notificaron a las autoridades competentes para que se realicen los procedimientos legales correspondientes.

