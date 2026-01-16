Cinco vehículos chocan en cadena en Sanarate; hay lesionados y complicaciones viales hacia el sur

Sucesos

Cinco vehículos chocan en cadena en Sanarate; hay lesionados y complicaciones viales hacia el sur

Cinco vehículos colisionaron en cadena en la ruta al Atlántico, en Sanarate, lo que dejó varios lesionados y complicó el tránsito hacia el sur.

|

time-clock

Un choque en cadena ocurrido este viernes 16 de enero en el kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso, dejó varios heridos leves y provocó congestionamiento vehicular en dirección al sur.

Según testigos, un vehículo se detuvo de manera repentina al intentar retornar, lo que, sumado al exceso de velocidad de otros automóviles, generó una colisión múltiple en la que se vieron involucrados cinco vehículos.

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) trabajaron en la regulación del tránsito, ya que el percance obstruyó el carril izquierdo hacia el sur.

Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a varios ocupantes con heridas menores y crisis nerviosa.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución en la zona mientras se retiran los vehículos involucrados.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito El Progreso Frenemos los accidentes Sanarate 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS