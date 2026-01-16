Cinco vehículos chocan en cadena en Sanarate; hay lesionados y complicaciones viales hacia el sur

Un choque en cadena ocurrido este viernes 16 de enero en el kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso, dejó varios heridos leves y provocó congestionamiento vehicular en dirección al sur.

Según testigos, un vehículo se detuvo de manera repentina al intentar retornar, lo que, sumado al exceso de velocidad de otros automóviles, generó una colisión múltiple en la que se vieron involucrados cinco vehículos.

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) trabajaron en la regulación del tránsito, ya que el percance obstruyó el carril izquierdo hacia el sur.

Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a varios ocupantes con heridas menores y crisis nerviosa.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución en la zona mientras se retiran los vehículos involucrados.

Brigadas de Provial atienden una múltiple colisión sobre km. 56 de ruta al Atlántico CA-9 Norte (Sanarate, El Progreso). Obstruye carril izquierdo al Sur, solo daños materiales.



¡Precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/Yx0QWwOgxP — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) January 16, 2026

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚑🚨



Kilómetro 55 Ruta al Atlántico, se reporta una múltiple colisión donde se ven involucrados 5 vehículos.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Sanarate, El Progreso asisten brindando atención pre-hospitalaria a varias personas… pic.twitter.com/SZamjf5Mbe — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) January 16, 2026

