Colisión en la zona 1 deja dos personas capturadas y provoca cierre vial

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa sobre un accidente de tránsito ocurrido este martes 6 de octubre en la 15 avenida y 1a calle de la zona 1 de la capital.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que en ese punto un automóvil chocó contra una vivienda.

Según Montejo, en el área se registran cierres viales ante la sospecha de las autoridades sobre posibles ilícitos, armas o estupefacientes.

A causa de lo ocurrido, una estación del Transmetro de la Línea 18 fue deshabilitada en el sector.

Como vías alternas, Montejo recomienda utilizar la calle Martí y la 5a calle de la zona 1, con dirección hacia Matamoros.

Accidentes en Villa Nueva

La PMT de Villa Nueva reporta una colisión vehicular en la 38 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección hacia la ciudad, en los carriles principales.

Además, coordina la movilización de un vehículo encunetado en la bajada de Fátima hacia el bulevar El Frutal, en la zona 5 de ese municipio.

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