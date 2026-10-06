Colisión en la zona 1 deja dos personas capturadas y provoca cierre vial

Sucesos

Colisión en la zona 1 deja dos personas capturadas y provoca cierre vial

La PMT alerta sobre un cierre vial en la 15 avenida y 1a calle de la zona 1 de la capital, tras un percance vial.

|

time-clock

ACCIDENTE 15 AVENIDA Y 1 CALLE ZONA 1

Autoridades mantienen cierre vial por colisión en la 15 avenida y 1a calle de la zona 1. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa sobre un accidente de tránsito ocurrido este martes 6 de octubre en la 15 avenida y 1a calle de la zona 1 de la capital.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que en ese punto un automóvil chocó contra una vivienda.

Según Montejo, en el área se registran cierres viales ante la sospecha de las autoridades sobre posibles ilícitos, armas o estupefacientes.

A causa de lo ocurrido, una estación del Transmetro de la Línea 18 fue deshabilitada en el sector.

EN ESTE MOMENTO

Las reformas al IUSI no eliminaron de inmediato el pago del impuesto. Los propietarios todavía deben cumplir con las obligaciones generadas antes de que entren en vigor las nuevas tarifas. (Foto, Prensa Libre: Capturas de Pantalla)

¿Todavía se tiene que pagar el IUSI? Esto cambia con las nuevas tasas del Decreto 18-2026 y a partir de cuándo

Right
En sesin plenaria de la congreso de la Repblica juramentaron a nuevo director titular y suplente ante la superintendencia de competencia ademas aprobaron el da nacional de la Biblia que se celebrara cada primer sbado de Agosto. Prensa Libre: Erick Avila 12/08/2025

Ley de Ciberseguridad en Guatemala: qué proponen las iniciativas que analiza el Congreso

Right

Como vías alternas, Montejo recomienda utilizar la calle Martí y la 5a calle de la zona 1, con dirección hacia Matamoros.

Accidentes en Villa Nueva

La PMT de Villa Nueva reporta una colisión vehicular en la 38 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección hacia la ciudad, en los carriles principales.

Además, coordina la movilización de un vehículo encunetado en la bajada de Fátima hacia el bulevar El Frutal, en la zona 5 de ese municipio.

Para leer más: Vuelta El Chilero: vehículos circulan hasta 70% encima de la velocidad segura estimada

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Cierres viales Zona 1 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM