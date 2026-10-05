Vuelta El Chilero: vehículos circulan hasta 70% encima de la velocidad segura estimada

Una auditoría vial realizada en la Vuelta El Chilero determinó que los vehículos que circulan por este punto de la CA-1 Oriente ingresan a la curva a velocidades promedio superiores a los 50 kilómetros por hora que el análisis técnico establece como velocidad operativa para maniobrar en ese tramo.

Las mediciones presentadas durante el 6.º Congreso de Seguridad Vial organizado por AmCham Guatemala y Fundesa, muestran que los vehículos livianos circulan a una velocidad promedio de 85 km/h, 35 km/h por encima de la referencia, una diferencia equivalente al 70%. Las motocicletas registraron un promedio de 81 km/h, 62% por encima de la referencia; los camiones, 66 km/h, un 32% más; y los tráileres, alrededor de 58 km/h, un 16% por encima.

El especialista en el tema Salvador Morales, quien presentó los resultados de la auditoría, explicó que la velocidad de referencia fue calculada a partir de las características físicas de la curva.

“Hay una fórmula que nos dice cuál es la velocidad que deberían llevar los vehículos a la hora de entrar en esta curva, basado en su radio y basado en el perfil longitudinal”, explicó Morales.

Según indicó, este tipo de cálculo forma parte de las herramientas utilizadas en las auditorías viales para establecer la velocidad a la que un vehículo puede ingresar a una curva y mantener condiciones adecuadas de maniobra.

“La velocidad operativa, en la metodología de la fórmula, esta curva debería tener una velocidad de 50 kilómetros”, afirmó.

Riesgo antes de llegar a la curva

Morales explicó además que el problema en El Chilero no se limita al punto donde los vehículos realizan el giro. De acuerdo con la evaluación, el riesgo comienza a generarse kilómetros antes, debido a la pendiente por la que descienden los vehículos.

“Básicamente, la curva es el resultado de un riesgo que se va construyendo constantemente. A partir del kilómetro 20 empieza una pendiente que en ingeniería se llama una pendiente longitudinal, que se va agravando y llega a terminar a una curva con un radio menor de 300 metros”, comentó.

Antes del kilómetro 31, donde se encuentra El Chilero, la pendiente alcanza hasta un 7%, según la información presentada. Esta condición provoca que, durante el descenso, los vehículos acumulen energía antes de alcanzar la curva.

“Lo que va pasando es que por un tramo muy grande vamos acumulando energía hasta llegar a un momento donde esta energía no es proporcional a las capacidades ni de reacción, ni del vehículo ni de la persona”, señaló Morales.

A diferencia de una curva que el conductor puede identificar visualmente como un riesgo inmediato, explicó, una pendiente prolongada puede no generar la misma percepción.

“Cuando tomamos una curva pronunciada, (...) nos asusta y tomamos una condición de riesgo, pero cuando tomamos una pendiente prolongada, como es en el caso de El Chilero, ni percibimos el riesgo”, indicó.

173 accidentes en El Chilero

La auditoría presentada también muestra los antecedentes de siniestralidad registrados en la zona. Morales compartió datos del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (ONSET), según los cuales entre 2023 y 2025 se registraron 173 siniestros en el tramo, lo que equivale, en promedio, a un hecho aproximadamente cada seis días durante ese período.

La evaluación busca determinar qué elementos del sistema coinciden de manera recurrente para generar los siniestros.

Según Morales, la frecuencia y la severidad tampoco son iguales para todos los tipos de vehículos. Las motocicletas presentan una alta recurrencia en los registros, mientras que los camiones y microbuses aparecen asociados con hechos de mayor severidad.

“Al igual que en la ciudad, el elemento más recurrente y el que tiene mayor participación son las motos, aunque muchas veces no son los que llegan al periódico o no son los que muchas veces tienen una consecuencia tan grande como los camiones”, explicó.

El riesgo no depende solo de la velocidad

El estudio también revela que las características de la carretera se combinan con las condiciones de los vehículos que circulan por el tramo, principalmente aquellos que presentan deficiencias en frenos, neumáticos u otros componentes.

“Si a esto le sumamos otras condiciones, como hemos conversado hoy, vehículos sin una revisión técnica vehicular, sin sus sistemas de frenado o sus llantas en buen estado, pues se da una fórmula perfecta para que suceda lo que sucede en esta curva”, puntualizó.

El análisis se basa en el enfoque de Sistema Seguro, según el cual la prevención no depende únicamente de que el conductor no cometa errores, sino de que existan distintas capas de protección capaces de evitar que esos errores tengan consecuencias graves.

A esto se suman otros hallazgos relacionados con la infraestructura. Morales explicó que existe “una mala gestión de la velocidad”, así como falta de advertencias y de legibilidad de la vía que permitan al conductor anticipar el riesgo.

También indicó que la señalización necesita reforzarse para facilitar la lectura de la curva antes de llegar al punto crítico y que el sistema de contención existente no está diseñado para retener adecuadamente a los vehículos que pierdan su trayectoria.

“Uno de los principios del Sistema Seguro es la redundancia. Es decir, que tiene que haber varias capas que nos protejan. Y cuando todas estas capas se alinean, básicamente las consecuencias pueden llegar a ser fatales, como lo es en esta curva”, explicó.

Proponen reducción progresiva de velocidad, rampas y mayor contención

La auditoria plantea intervenciones de corto, mediano y largo plazo, una de las principales consiste en establecer una reducción progresiva de velocidad antes de llegar a El Chilero, para que los conductores disminuyan de forma gradual conforme avanza por el descenso y no únicamente al encontrarse con la curva.

"Esto no es un invento, es algo que la Federal Highway Administration hace, que se llama "step down speed limits" es decir, límites progresivos de velocidad".

Morales advirtió, sin embargo, que establecer límites de velocidad por sí solo no garantiza resultados: “De nada sirven si no hay quien los controle o ejerza una sanción para que se cumplan”.

La auditoría también propone incorporar rampas o lechos de frenado, principalmente para vehículos pesados que pierdan capacidad de frenado durante el descenso, además de reforzar los sistemas de contención para evitar que un vehículo invada el carril contrario o salga de la vía.

Otra de las medidas contempla habilitar áreas específicas para mitigar el calentamiento de los frenos, debido a las características de la pendiente, para Morales estas intervenciones fueron analizadas con metodologías que permiten estimar cuánto podría disminuir la siniestralidad después de su implementación.

“Existe un repositorio de contramedidas probadas y avaladas, y a esto se le asigna un nivel de reducción de accidentes esperado”.

El documento incluye acciones de corto, mediano y largo plazo, costos aproximados y una estimación del impacto esperado. Morales destacó que no es necesario esperar una obra de gran magnitud para comenzar a intervenir el tramo.

“No hay que esperar una gran obra para empezar. Con acciones de corto plazo, con inversiones bajas, se puede llegar a tener reducciones del 25% estimadas de fatalidades a corto plazo”.

Las inversiones de mayor envergadura, añadió, permitirían obtener resultados adicionales, especialmente mediante la instalación de lechos de frenado y sistemas de contención adecuados para un corredor con pendientes prolongadas.

La auditoría concluye que la siniestralidad en El Chilero no puede explicarse únicamente por las características de la curva: “El Chilero no es solo una curva peligrosa. Es una consecuencia de distintos elementos que permiten que los vehículos lleguen a una geometría con demasiada energía y con muy poco espacio para poder maniobrar”.

El estudio fue entregado a las autoridades con competencia sobre el tramo para que las medidas identificadas puedan ser consideradas en las intervenciones destinadas a reducir los siniestros.