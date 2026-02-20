Colisión múltiple deja dos heridos y provoca caos vial en Villa Nueva

Dos personas resultaron heridas en una colisión entre un bus, un automóvil y una motocicleta, registrada en la ruta hacia Villa Hermosa, en Villa Nueva, reportaron este viernes 20 de febrero las autoridades.

Un bus, un vehículo particular y una motocicleta estuvieron involucrados en la colisión registrada en la ruta hacia Villa Hermosa, en el cruce hacia Tubac.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que el accidente ocurrió en la calle que conduce del puente Tubac hacia Torres Petapa.

El percance dejó al menos dos personas heridas, según los primeros reportes, y provocó complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en Ciudad Real, al sur del municipio.

Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados, mientras el paso vehicular permanecía lento en ambos sentidos.

Las autoridades advirtieron que el tráfico continuará complicado durante las próximas horas y recomendaron conducir con precaución por el sector. Agentes de la PMT de Villa Nueva regulan el tránsito tras el accidente registrado en la salida del puente Tubac hacia Torres Petapa.

