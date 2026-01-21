Comuna de Jalpatagua denuncia atentado contra el concejal Ángel Aníbal García Loaiza

El concejal segundo de la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, Ángel Aníbal García Loaiza, fue víctima de un ataque armado en la ruta que conduce a la aldea El Aceituno, informó la comuna a través de un comunicado.

Según la publicación oficial, desconocidos atentaron contra la vida del funcionario local, pero el hecho no se consumó. García Loaiza viajaba en un picop cuando fue atacado a balazos.

“Lamentablemente, la situación que hoy se vive en nuestro país ha marcado un hecho de violencia, en el que cobardemente, en un intento de asesinato, atentaron contra la vida del concejal II Ángel Aníbal García Loaiza. Hecho que, afortunadamente, no fue consumado”, publicó la comuna en sus redes sociales, al tiempo que pidió a las autoridades investigar el ataque y dar con los responsables.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales de Jalpatagua reportaron que fueron alertados mediante llamadas telefónicas, y acudieron al lugar del incidente con la unidad AD-174.

El concejal fue atendido en el sitio y presentaba únicamente una crisis nerviosa, por lo que no fue trasladado a un centro asistencial, señalan los socorristas.

Hasta ahora no se ha reportado ninguna captura relacionada con el hecho.