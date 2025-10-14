Confirman muerte de tres trabajadores por explosión en planta energética de Escuintla

Jaguar Energy Guatemala confirmó este 14 de octubre que tres trabajadores murieron a causa de las quemaduras sufridas tras la explosión registrada el 7 de octubre en su planta ubicada en Escuintla. Otras siete personas resultaron heridas.

El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en la planta industrial situada en el kilómetro 80 de la autopista a Puerto Quetzal, en el municipio de Masagua, Escuintla. Las labores estaban a cargo de empresas contratistas y, según la empresa, se desarrollaban conforme a protocolos internacionales de seguridad industrial.

Como consecuencia del accidente, diez trabajadores de las empresas contratistas resultaron heridos: cinco sufrieron quemaduras de distinta gravedad y cinco presentaron lesiones leves.

Jaguar Energy informó, en un comunicado, que sus protocolos internos de emergencia fueron activados de inmediato, lo que permitió brindar atención médica en el lugar y coordinar el traslado oportuno de los afectados a centros asistenciales. Hasta el momento, seis personas han sido dadas de alta y una permanece hospitalizada bajo atención especializada.

Pese a los esfuerzos médicos, la empresa confirmó que tres de las cinco personas con quemaduras fallecieron mientras recibían atención en una unidad de cuidados intensivos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Compartimos el dolor de esta irreparable pérdida y reiteramos nuestra disposición a brindar el acompañamiento necesario en este difícil momento”, expresó la compañía en el comunicado.

La empresa también reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las personas que colaboran en sus operaciones, así como con la revisión y el fortalecimiento continuo de sus estándares de seguridad.

Reacción local y oficial

El alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, expresó en sus redes sociales:

“Masagua lamenta profundamente el trágico suceso ocurrido en la planta de la empresa Jaguar Energy, donde varias personas perdieron la vida y otras resultaron gravemente heridas. Como alcalde, me uno al dolor de las familias que hoy atraviesan momentos difíciles. Expreso mi más sincera solidaridad y acompañamiento a cada una de ellas, así como a las personas que permanecen hospitalizadas luchando por su recuperación.

En nombre del Gobierno Municipal de Masagua, reiteramos nuestro compromiso de estar atentos y dispuestos a brindar apoyo en lo que esté a nuestro alcance. Que Dios les dé fortaleza y consuelo ante esta dolorosa pérdida.”

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) también confirmó la explosión en la planta, aunque no brindó mayores detalles. Aseguró que se dio seguimiento inmediato al incidente para verificar su impacto en el Sistema Nacional de Generación Eléctrica.

Tras las evaluaciones correspondientes, el MEM confirmó que la explosión no afectó la continuidad ni la estabilidad del sistema, por lo que el suministro eléctrico se mantiene con normalidad.

