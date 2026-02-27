Cráneo abandonado en jardines obliga a cerrar tramo en la avenida Las Américas

Un cráneo humano fue localizado este viernes 27 de febrero en los jardines de la avenida Las Américas, en el tramo comprendido entre la 5.ª calle y las zonas 13 y 14 de la capital, lo que obligó al cierre temporal del paso peatonal y del área destinada a bicicletas.

El hallazgo fue reportado por transeúntes que caminaban por el sector y alertaron a las autoridades tras observar los restos humanos entre las plantas del área verde.

“Temporalmente hay un cierre peatonal y para bicicletas en el tramo de la avenida Las Américas y 5.ª calle, entre las zonas 13 y 14, donde autoridades fueron notificadas del hallazgo de un cráneo. Por esta situación el Ministerio Público también ha sido notificado”, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para resguardar la escena, mientras que el Ministerio Público (MP) fue notificado para realizar las diligencias correspondientes y establecer la procedencia del cráneo.

Las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona a la que pertenecen los restos ni sobre las circunstancias en que fueron abandonados en el sector.

El paso permanecerá restringido mientras se desarrollan las investigaciones.

