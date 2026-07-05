Cuatro hombres mueren baleados y otro es hallado carbonizado en hechos ocurridos en las últimas horas

Los cuerpos de socorro informaron que en las últimas horas se han registrado ataques armados en Guatemala, con saldo de personas heridas y fallecidas.

Los Bomberos Voluntarios acudieron a la 12 avenida y 7a calle, zona 1 de Villa Nueva, donde un hombre fue atacado a balazos. Añadieron que la víctima murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

También fueron alertados sobre un ataque armado en la 27 avenida y 10a calle, zona 18, colonia El Paraíso 2. En el lugar evaluaron a un hombre con heridas de bala y determinaron que carecía de signos vitales.

En otro hecho, un hombre murió atacado a balazos en el puente Los Olivos, colonia Progreso 2, Amatitlán. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que en la aldea Sunzapote, Río Hondo, Zacapa, se registró un ataque armado en el interior de una tienda de productos de consumo diario.

En el lugar, un hombre murió por la gravedad de las heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo.

También informaron que en la aldea Santa Luisa, Masagua, Escuintla, un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego en una extremidad superior durante un asalto.

Para leer más: “Se supone que fue una discusión de tránsito”: analizan ataque armado en zona 1 donde murieron padre, hijo y un albañil

Localizan cadáver carbonizado

Los Bomberos Municipales Departamentales, en otro reporte, indicaron que en el kilómetro 141 de la ruta hacia Santa Catarina Mita, Jutiapa, a un costado de la carretera, localizaron el cuerpo de un hombre carbonizado en el interior de un basurero clandestino.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.