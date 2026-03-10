Desconocidos atacan camioneta agrícola en la zona 12 y matan a conductora; niño que la acompañaba sobrevive

Desconocidos atacan camioneta agrícola en la zona 12 y matan a conductora; niño que la acompañaba sobrevive

Una mujer murió tras un ataque armado mientras conducía una camioneta agrícola en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Un niño de 8 años que viajaba con ella resultó ileso.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena donde una mujer fue ultimada a balazos mientras conducía una camioneta agrícola en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Desconocidos atacaron a balazos a una mujer que conducía una camioneta agrícola de modelo reciente en la 46 calle y 1ª avenida, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, reportaron este martes 10 de marzo los Bomberos Municipales.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, la víctima es una mujer de aproximadamente 38 años, quien presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

“Pese a los esfuerzos del personal paramédico, ya no fue posible restablecer sus signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones”, detallaron los socorristas.

Agregaron que en el vehículo también viajaba un menor de 8 años, quien resultó ileso y fue atendido por crisis nerviosa. Posteriormente, quedó bajo resguardo de familiares.

En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil, quienes resguardan la escena a la espera del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

De momento se desconocen detalles del ataque armado, así como posibles líneas de investigación o hipótesis.

