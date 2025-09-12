Desfile de Independencia termina en caos: picop sobrecargado con estudiantes, maestros y padres cae a un río

Un trágico accidente opacó las celebraciones de Independencia en la aldea Tierra Colorada, Momostenango, Totonicapán, luego de que un picop fletero, sobrecargado con estudiantes, maestros y padres de familia, se precipitara a un río cuando se dirigía a un desfile cívico, informaron este viernes 12 de septiembre los bomberos Voluntarios.

El vehículo, que según testigos iba cargado con más de una veintena de personas, perdió el control en una de las rutas que conducen a la actividad, programada para la mañana de este viernes.

La sobrecarga habría sido un factor determinante en el percance, según socorristas, aunque las causas oficiales aún son investigadas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP).

El picop trasladaba a delegaciones escolares que participarían en los actos conmemorativos que forman parte del 15 de septiembre. Entre los heridos figuran varios menores de edad, quienes fueron llevados al Hospital de Totonicapán, al Caimi de Momostenango y a clínicas privadas por familiares o socorristas.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron el traslado de al menos 14 personas al Hospital de Totonicapán, entre ellas: René Alvarado, de 40 años; Eduardo Ixchoc, 39; Angelina Torres y Brenda Yanira, ambas de 35; Julia Roxana Cobox, 28; Lydi Vanessa, 17; Jame Alvarado, Zara Ixcoy Torres y Elsa Judit, los tres de 16; Yorol Torres, 10; Lizbet Juventina, 9; Jefry Obed Torres Cubox, 8; y los menores de 7 años Yurbin Estebin y Ayenci Ixchoc.

Además, cuatro personas más fueron atendidas en la unidad del Caimi de Momostenango.

Medios locales informaron sobre el fallecimiento de un estudiante, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades no han brindado una cifra definitiva de víctimas, pero se habla de varios heridos de gravedad.

El Comité Organizador del desfile expresó su consternación y suspendió la actividad en señal de respeto, según publicaciones locales. La jornada, que debía ser de celebración cívica, se convirtió en un día de luto para la comunidad.

Líderes comunitarios convocaron a una jornada de oración y reflexión en la plaza central de la aldea, mientras los vecinos exigen una investigación profunda para esclarecer los hechos y evitar que tragedias como esta se repitan.

