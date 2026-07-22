Diligencias por un incidente armado complican el tránsito en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez informó que este miércoles 22 de julio la circulación vehicular en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, hacia occidente, permanece temporalmente detenida.

Añadió que las complicaciones se derivan de las diligencias que efectúa el Ministerio Público tras un ataque armado ocurrido en las primeras horas del día.

La comuna solicita a los conductores mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Indicó que, para apoyar la movilidad, fue habilitado un carril hacia occidente.

En imágenes compartidas se observan largas filas de vehículos debido a la interrupción del paso.

Según medios locales, en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana se registró el ataque armado contra un bus extraurbano.

Agregaron que la unidad de transporte se dirigía a Quiché cuando fue atacada por desconocidos. No se ha informado de personas heridas.

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