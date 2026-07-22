Diligencias por un incidente armado complican el tránsito en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez

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Diligencias por un incidente armado complican el tránsito en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez

Comuna de San Lucas Sacatepéquez informa de tránsito complicado en la ruta Interamericana tras incidente armado.

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ATAQUE ARMADO EN KM 29 DE LA INTER, EN SAN LUCAS

Tránsito complicado en San Lucas Sacatepéquez por incidente armado en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez informó que este miércoles 22 de julio la circulación vehicular en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, hacia occidente, permanece temporalmente detenida.

Añadió que las complicaciones se derivan de las diligencias que efectúa el Ministerio Público tras un ataque armado ocurrido en las primeras horas del día.

La comuna solicita a los conductores mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Indicó que, para apoyar la movilidad, fue habilitado un carril hacia occidente.

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En imágenes compartidas se observan largas filas de vehículos debido a la interrupción del paso.

Según medios locales, en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana se registró el ataque armado contra un bus extraurbano.

Agregaron que la unidad de transporte se dirigía a Quiché cuando fue atacada por desconocidos. No se ha informado de personas heridas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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