Disputa de tránsito entre piloto de bus y taxista termina en disparos y dos capturados

Guatemala

Disputa de tránsito entre piloto de bus y taxista termina en disparos y dos capturados

Los conductores fueron trasladados a la Torre de Tribunales, y los vehículos quedaron bajo custodia de las autoridades.

Uno de los involucrados a su ingreso a torre de tribunales. Fotografía: PNC.

Una pelea de tránsito subió de tono el sábado 30 de agosto, cuando el conductor de un bus tipo pullman disparó contra el piloto de un taxi pirata, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).

El incidente ocurrió en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, cuando José “N”, de 33 años, conductor del bus, disparó contra un vehículo que operaba como taxi no registrado, conducido por Mauricio “N”, de 20.

El hecho fue presenciado por agentes de la PNC, quienes interceptaron los vehículos y sometieron a los conductores, para luego consignar y trasladar ambos automotores.

Al piloto del bus se le decomisó un arma de fuego con municiones, sin la documentación respectiva; mientras que el conductor del taxi pirata estaba en estado de ebriedad.

Las autoridades piden a los automovilistas tener paciencia al conducir, no bloquear la vía y ceder el paso como muestra de cortesía.

