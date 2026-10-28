Dos accidentes de autopatrullas de la PNC en menos de 24 horas: el más reciente ocurrió este miércoles en Colomba

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este miércoles 28 de octubre se registró un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), en la entrada del caserío La Joya, Colomba, Quetzaltenango.

Socorristas de las ambulancias AD-141 y RD-117 brindaron atención prehospitalaria a dos agentes de la PNC que resultaron heridos, así como a un particular.

Según el reporte, uno de los policías sufrió traumatismo craneal, golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, mientras que otro agente también presentó golpes y laceraciones.

Los agentes viajaban en la unidad QUE-150 cuando, por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y volcó. Ambos policías fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Coatepeque.

Este es el segundo accidente de tránsito en el que se ven involucrados agentes de la PNC en menos de 24 horas. El anterior ocurrió el martes 27 de octubre, en el kilómetro 92 de la carretera al Pacífico.

Los Bomberos Voluntarios informaron que en ese lugar chocaron un vehículo particular y una autopatrulla.

Añadieron que técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria al conductor del vehículo particular y a cuatro agentes de la PNC, quienes presentaban golpes y otras lesiones.

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Los cinco heridos fueron trasladados en ambulancias a la emergencia del IGSS de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, según los socorristas.

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