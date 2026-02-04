Dos accidentes y una balacera complican el tránsito en la capital y ruta Interamericana

Tres hechos complican el tránsito este 4 de febrero en el área metropolitana: un motorista murió arrollado en la calzada San Juan, zona 7; un hombre fue atacado a balazos en la zona 1; y un accidente en la ruta Interamericana dejó dos heridos y complicaciones hacia el occidente.

El primer incidente ocurrió en la calzada San Juan y 6ª avenida, zona 7, cerca del Hospital Roosevelt. Un motorista fue atropellado y falleció en el lugar. La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) informó que el hecho se registró en el carril derecho, en sentido hacia el occidente.

#PrecauciónAlTransitar



Motorista atropellado en Calzada San Juan y 6 avenida, zona 7, carril derecho sentido occidente; no se cuenta con responsable en el lugar, afectación a la circulación en el sector



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT #TransitoGT… pic.twitter.com/7rj3Tq4TjT — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) February 4, 2026

Hasta el momento no se ha identificado al responsable. Las autoridades esperan la llegada del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes. Según los Bomberos Voluntarios, el motorista murió por politraumatismo.

Debido al bloqueo en ese sector, la PMT recomienda utilizar vías alternas:

Calzada Roosevelt. “Se habilitó un carril para agilizar la circulación, pero aún hay fuerte congestionamiento”, indicó la institución en redes sociales.

Bulevar La Madre

Anillo Periférico

El segundo hecho se reportó en la 5ª avenida y 16 calle de la zona 1, donde un hombre falleció por heridas de arma de fuego. El hecho ocurrió en una zona de alta circulación vehicular y peatonal. Elementos de la Estación Central de Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.

Ataque armado, dejó a un hombre fallecido en el lugar sobre la 5 avenida y 16 calle zona 1 capital. Elementos de Estación Central, cubren la emergencia. pic.twitter.com/gfole1ir5k — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 4, 2026

Accidente en la ruta Interamericana

El tercer hecho tuvo lugar en el kilómetro 22 de la ruta Interamericana, frente al mirador de Mixco, en dirección hacia San Lucas Sacatepéquez. De forma preliminar, los Bomberos Voluntarios informaron que un camión volcó y quedó sobre la cinta asfáltica, obstruyendo uno de los tres carriles hacia el occidente.

Vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica del kilómetro 25 de la ruta Interamericana. Se atendieron a 02 personas las cuales iban dentro del mismo. pic.twitter.com/Uyt8Ix0z5g — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 4, 2026

El piloto quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que cuerpos de socorro llegaron al lugar con equipo especial para realizar el rescate. Dos personas que viajaban en el vehículo fueron atendidas.

El accidente genera una larga fila de vehículos en el sector. Las autoridades piden a los conductores tomar precauciones y prever tiempo adicional en sus desplazamientos.

